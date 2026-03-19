В Украине запускают eFood — единую цифровую систему контроля безопасности пищевых продуктов
Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске экспериментального проекта eFood — Единой государственной электронной системы в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Инициатива направлена на изменение подхода к предоставлению услуг и государственному контролю, сделав его цифровым, прозрачным и удобным для бизнеса и граждан, сообщили в Госпродпотребслужбе.
«Мы фактически строим новую архитектуру государственного контроля. eFood — это скорость, прозрачность и доверие. Это государство, которое работает как сервис. Новый проект является частью системной реформы Госпродпотребслужбы, направленной на создание современной цифровой экосистемы, которая будет соответствовать европейским стандартам», — отметил председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.
Советник председателя Госпродпотребслужбы, руководитель Офиса цифровизации Соломия Старосольская пояснила, что запуск eFood объединяет десятки разрозненных систем в единую логическую платформу, устраняя бюрократические задержки и дублирование процессов. Ранее большинство процедур велось вручную или в Excel, а получение разрешений могло занимать недели.
Проект реализуется в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и регламентами ЕС в сфере безопасности пищевых продуктов. Речь идет об интеграции украинской системы в европейскую модель с акцентом на прослеживаемость продукции, управление рисками и цифровой обмен данными.
Система eFood будет включать:
- Единый портал сервисов Госпродпотребслужбы для доступа ко всем услугам;
- Электронный кабинет пользователя для взаимодействия бизнеса с государством;
- Электронную карту привлекательности регионов для оценки экономического и инвестиционного потенциала;
- Мобильное приложение для инспекторов для фото- и видеофиксации контроля;
- Карточку оператора рынка — цифровой профиль субъекта хозяйствования;
- Другие интегрированные реестры и модули, которые объединят до 17 систем и позволят предоставлять более 500 тысяч услуг ежегодно.
Сергей Ткачук подчеркнул, что система существенно упростит работу бизнеса: услуги, которые раньше занимали недели, теперь будут предоставляться за часы или дни. Например, регистрация мощностей будет происходить автоматически за несколько часов, а разрешения — от 7 до 15 дней вместо 30.
На старте eFood охватит девять ключевых услуг — от регистрации мощностей до подачи деклараций по кормам. Параллельно запустят Государственный реестр операторов рынка, который объединит данные из существующих реестров.
В Госпродпотребслужбе отмечают, что проект имеет экспериментальный формат, что позволит протестировать новые подходы и подготовить законодательную базу для масштабного внедрения.
