В Украине запускают eFood — единую цифровую систему контроля безопасности пищевых продуктов

Система объединяет до 17 реестров, автоматизирует регистрацию производственных мощностей и разрешений, сокращая время процедур с нескольких недель до нескольких дней.

Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске экспериментального проекта eFood — Единой государственной электронной системы в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Инициатива направлена на изменение подхода к предоставлению услуг и государственному контролю, сделав его цифровым, прозрачным и удобным для бизнеса и граждан, сообщили в Госпродпотребслужбе.

«Мы фактически строим новую архитектуру государственного контроля. eFood — это скорость, прозрачность и доверие. Это государство, которое работает как сервис. Новый проект является частью системной реформы Госпродпотребслужбы, направленной на создание современной цифровой экосистемы, которая будет соответствовать европейским стандартам», — отметил председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Советник председателя Госпродпотребслужбы, руководитель Офиса цифровизации Соломия Старосольская пояснила, что запуск eFood объединяет десятки разрозненных систем в единую логическую платформу, устраняя бюрократические задержки и дублирование процессов. Ранее большинство процедур велось вручную или в Excel, а получение разрешений могло занимать недели.

Проект реализуется в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и регламентами ЕС в сфере безопасности пищевых продуктов. Речь идет об интеграции украинской системы в европейскую модель с акцентом на прослеживаемость продукции, управление рисками и цифровой обмен данными.

Система eFood будет включать:

Единый портал сервисов Госпродпотребслужбы для доступа ко всем услугам;

Электронный кабинет пользователя для взаимодействия бизнеса с государством;

Электронную карту привлекательности регионов для оценки экономического и инвестиционного потенциала;

Мобильное приложение для инспекторов для фото- и видеофиксации контроля;

Карточку оператора рынка — цифровой профиль субъекта хозяйствования;

Другие интегрированные реестры и модули, которые объединят до 17 систем и позволят предоставлять более 500 тысяч услуг ежегодно.

Сергей Ткачук подчеркнул, что система существенно упростит работу бизнеса: услуги, которые раньше занимали недели, теперь будут предоставляться за часы или дни. Например, регистрация мощностей будет происходить автоматически за несколько часов, а разрешения — от 7 до 15 дней вместо 30.

На старте eFood охватит девять ключевых услуг — от регистрации мощностей до подачи деклараций по кормам. Параллельно запустят Государственный реестр операторов рынка, который объединит данные из существующих реестров.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что проект имеет экспериментальный формат, что позволит протестировать новые подходы и подготовить законодательную базу для масштабного внедрения.

