  В Україні

В Україні запускають eFood – єдину цифрову систему контролю безпечності харчових продуктів

11:47, 19 березня 2026
Система об’єднує до 17 реєстрів, автоматизує реєстрацію потужностей та дозволи, скорочуючи час процедур із тижнів до днів.
В Україні запускають eFood – єдину цифрову систему контролю безпечності харчових продуктів
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про запуск експериментального проекту eFood — Єдиної державної електронної системи у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Ініціатива має на меті змінити підхід до надання послуг і державного контролю, зробивши його цифровим, прозорим і зручним для бізнесу та громадян, повідомили в Держпродспоживслужбі.

«Ми фактично будуємо нову архітектуру державного контролю. eFood — це про швидкість, прозорість і довіру. Це про державу, яка працює як сервіс. Новий проект є частиною системної реформи Держпродспоживслужби, спрямованої на створення сучасної цифрової екосистеми, що відповідатиме європейським стандартам», — зазначив Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Радник Голови Держпродспоживслужби, керівник Офісу цифровізації Соломія Старосольська пояснила, що запуск eFood об’єднує десятки розрізнених систем у єдину логічну платформу, усуваючи бюрократичні затримки і дублювання процесів. Раніше більшість процедур велися вручну або в Excel, а отримання дозволів могло займати тижні.

Проект реалізується відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС та регламентів ЄС у сфері безпечності харчових продуктів. Йдеться про інтеграцію української системи в європейську модель з акцентом на простежуваність продукції, управління ризиками та цифровий обмін даними.

Система eFood включатиме:

  • Єдиний портал сервісів Держпродспоживслужби для доступу до всіх послуг;
  • Електронний кабінет користувача для взаємодії бізнесу з державою;
  • Електронну мапу привабливості регіонів для оцінки економічного та інвестиційного потенціалу;
  • Мобільний додаток для інспекторів для фото- та відеофіксації контролю;
  • Картку оператора ринку — цифровий профіль суб’єкта господарювання;
  • Інші інтегровані реєстри та модулі, які об’єднають до 17 систем і дозволять надавати понад 500 тисяч послуг щороку.

Сергій Ткачук підкреслив, що система суттєво спростить роботу бізнесу: послуги, які раніше займали тижні, тепер надаватимуться за години або дні. Наприклад, реєстрація потужностей відбуватиметься автоматично за кілька годин, а дозволи — від 7 до 15 днів замість 30.

На старті eFood охопить дев’ять ключових послуг — від реєстрації потужностей до подання декларацій щодо кормів. Паралельно запустять Державний реєстр операторів ринку, який об’єднає дані з існуючих реєстрів.

В Держпродспоживслужбі зазначають, що проект має експериментальний формат, що дозволить протестувати нові підходи та підготувати законодавчу базу для масштабного впровадження.

