Правительство увеличило компенсации для бизнеса за поврежденное имущество до 30 млн гривен

Кабмин расширяет программу страхования военных рисков.

Кабинет Министров принял решение о расширении программы страхования военных рисков для бизнеса, увеличив размеры компенсаций и упростив условия получения поддержки.

По направлению возмещения за поврежденное или уничтоженное имущество в прифронтовых регионах предельную сумму компенсации повысили с 10 млн грн до 30 млн грн.

Также:

отменена норма, которая уменьшала размер компенсации на сумму ранее полученной государственной помощи;

предприятиям разрешили уточнять уже поданные заявки до 1 мая 2026 года — в частности, увеличивать сумму убытков или добавлять другое имущество.

Правительство также расширило возможности компенсации страховой премии:

максимальную сумму повышено с 1 млн грн до 3 млн грн;

подать заявку на компенсацию можно уже через 31 день после заключения договора страхования;

если страховая премия оплачивается частями — компенсация также будет выплачиваться поэтапно.

По словам Премьер-министра Юлии Свириденко, с начала действия программы, с 1 января 2026 года, уже есть первые результаты. По направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество бизнес подал 52 заявки, из которых 20 уже подтверждены на 166,5 млн грн. По направлению компенсации страховой премии подана 21 заявка.

