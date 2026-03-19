Уряд збільшив компенсації для бізнесу за пошкоджене майно до 30 млн гривень
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення програми страхування воєнних ризиків для бізнесу, збільшивши розміри компенсацій та спростивши умови отримання підтримки.
За напрямом відшкодування за пошкоджене або знищене майно у прифронтових регіонах граничну суму компенсації підвищили з 10 млн грн до 30 млн грн.
Також:
- скасовано норму, яка зменшувала розмір компенсації на суму раніше отриманої державної допомоги;
- підприємствам дозволили уточнювати вже подані заявки до 1 травня 2026 року — зокрема, збільшувати суму збитків або додавати інше майно.
Уряд також розширив можливості компенсації страхової премії:
- максимальну суму підвищено з 1 млн грн до 3 млн грн;
- подати заявку на компенсацію можна вже через 31 день після укладення договору страхування;
- якщо страхова премія сплачується частинами — компенсація також виплачуватиметься поетапно.
За словами Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, від початку дії програми, з 1 січня 2026 року, вже маємо перші результати. За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно бізнес подав 52 заяви, з яких 20 уже підтверджено на 166,5 млн грн. За напрямом компенсації страхової премії подано 21 заяву.
