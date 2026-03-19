В делах о коллаборационизме необходимо четко отделять преступные действия от непреступных – судья Верховного Суда Наталья Антонюк

Судья Наталья Антонюк обратила внимание на важность конкретизации действий обвиняемого и объективного анализа доказательств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталья Антонюк выступила с докладом перед слушателями Национальной школы судей, в котором речь шла о практике Верховного Суда по делам о коллаборационной деятельности.

Она рассказала о подходах суда к применению ст. 111-1 УК Украины, особенностях доказывания в таких производствах, а также о типичных недостатках при формулировании обвинения и вынесении приговоров.

В начале выступления судья подчеркнула сложность этой категории дел и необходимость взвешенного подхода при их рассмотрении.

«Мы должны четко отделять преступные деяния от непреступных. Нужно выяснить, действовало ли лицо по собственной воле. Если же оно действовало под воздействием физического или психического принуждения, то уголовно наказуемого деяния нет», – отметила Наталья Антонюк.

Судья обратила внимание и на типичные недостатки приговоров по делам о коллаборационной деятельности и государственной измене. Среди них – нечеткая формулировка обвинения и чрезмерное копирование общего исторического контекста без анализа конкретных действий обвиняемого.

«Не нужно копировать из приговора в приговор большие фрагменты текста об истории создания Украины. Количество страниц не влияет на качество приговора», — отметила она.

В ходе доклада Наталья Антонюк проанализировала ряд дел из практики Верховного Суда. В частности, докладчица подчеркнула, что в производстве № 183/8535/22 решения судов предыдущих инстанций были отменены из-за того, что они не конкретизировали, какие деяния осужденного подпадают под какую форму (формы) коллаборационной деятельности.

Другим примером стало производство № 638/18926/23. Защита утверждала, что обвиняемый сотрудничал с оккупационными властями исключительно в гуманитарных целях – чтобы обеспечить население дровами. В то же время суды установили, что он активно взаимодействовал с представителями воинских формирований государства-агрессора, организовывал работу на территории населенного пункта и фактически осуществлял контролирующие функции.

Отдельно судья рассказала о делах, связанных с деятельностью педагогов на временно оккупированных территориях. Она привела пример производства, в котором директор школы организовал обучение по стандартам государства-агрессора.

«Российская Федерация сразу переходит к обучению детей по своим стандартам. Это очень большая опасность, ведь речь идет о формировании будущего поколения», – отметила спикер.

Судья также обратила внимание на позицию объединенной палаты Кассационного уголовного суда относительно применения ст. 111-1 УК Украины, в которой суд отметил, что в зависимости от инкриминируемой формы коллаборационизма одни из них могут совершаться специальным субъектом, а другие – общим, для одних форм коллаборационизма важно место совершения уголовного правонарушения, а для других – нет. То есть в зависимости от формы коллаборационизма, которая инкриминируется лицу, место совершения деяния как признак объективной стороны состава уголовного правонарушения может иметь уголовно-правовое значение или же нет (дело № 638/18926/23).

«Это не абсолютное правило, что коллаборационизм может совершаться только на оккупированных территориях», – подчеркнула Наталья Антонюк.

Она также отметила, что при оценке действий лица важно учитывать не только формальное название должности, но и реальный характер деятельности лица.

По словам судьи, международное право не исключает возможности для граждан Украины работать на оккупированных территориях для обеспечения средств к существованию. Поэтому суды должны устанавливать, направлена ли деятельность лица на фактическое обеспечение функционирования оккупационной администрации.

Среди примеров из судебной практики судья упомянула и дело об участии в массовом политическом мероприятии в поддержку государства-агрессора. В этом производстве значительное внимание было уделено оценке электронных доказательств, в частности видеозаписей из открытых источников.

Отдельно Наталья Антонюк остановилась на вопросах квалификации преступлений по совокупности. В частности, она привела примеры, когда действия лица могут составлять идеальную совокупность преступлений, предусмотренных статьями 110 и 111-1 или 111 и 111-1 УК Украины (№ 185/7229/23, № 127/7019/24).

В одном из постановлений от 26 февраля 2026 года Верховный Суд пришел к выводу, что занятие должности руководителя учебного заведения само по себе не образует состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Суд подчеркнул, что учебное заведение не является органом власти, а его руководитель не осуществляет властных управленческих полномочий в сфере публичного управления (№ 766/12766/23).

Выступление Натальи Антонюк стало важной возможностью для профессионального обсуждения подходов к рассмотрению дел, связанных с коллаборационной деятельностью в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также для обобщения актуальных правовых позиций Верховного Суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.