Мэр Лондона Садик Хан призвал вернуть Великобританию в ЕС

13:26, 19 марта 2026
Садик Хан выразил намерение восстановить членство Великобритании в Европейском союзе, сославшись на экономическую нестабильность и глобальные события.
Мэр Лондона Садик Хан призвал Лейбористскую партию включить в свою программу на следующих всеобщих выборах четкое обязательство о возвращении Великобритании в ЕС. По его словам, голос за лейбористов на выборах должен означать поддержку воссоединения с Европейским Союзом. Об этом сообщает The Guardian.

Хан пояснил, что за время, прошедшее после референдума 2016 года и формального выхода из ЕС в 2021 году, экономическая и политическая ситуация в мире существенно изменилась. Он указал на введение тарифов президентом США Дональдом Трампом, участие Америки и Израиля в войне в Иране, а также колебания цен на нефть, что создает дополнительную экономическую неопределенность для Великобритании.

«Факты изменились. Доказательства изменились, поэтому этот парламент, мы должны снова присоединиться к таможенному союзу и единому рынку. Я выражаю свое мнение совершенно четко», — заявил Хан и добавил, что Brexit нанес ущерб экономике, социальной и культурной сфере Лондона.

Мэр сослался на исследование Национального института экономических и социальных исследований и Goldman Sachs, согласно которому экономика Великобритании могла бы вырасти на 10% без Brexit.

