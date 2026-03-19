Мер Лондона Садік Хан закликав повернути Британію до ЄС

13:26, 19 березня 2026
Садік Хан висловив намір відновити членство Великої Британії в Європейському Союзі, посилаючись на економічну нестабільність та глобальні події.
Мер Лондона Садік Хан закликав Лейбористську партію включити до своєї програми на наступних загальних виборах чітке зобов’язання щодо повернення Великої Британії до ЄС. За його словами, голос за лейбористів на виборах має означати підтримку возз’єднання з Європейським Союзом. Про це повідомляє The Guardian.

Хан пояснив, що за час, що минув після референдуму 2016 року та формального виходу з ЄС у 2021 році, економічна та політична ситуація у світі суттєво змінилася. Він вказав на введення тарифів президентом США Дональдом Трампом, участь Америки та Ізраїлю у війні в Ірані, а також коливання цін на нафту, що створює додаткову економічну невизначеність для Великої Британії.

«Факти змінилися. Докази змінилися, тому цей парламент, ми повинні знову приєднатися до митного союзу та єдиного ринку. Я висловлюю свою думку цілком чітко», – заявив Хан і додав, що Brexit завдав шкоди економіці, соціальній та культурній сфері Лондона.

Мер послався на дослідження Національного інституту економічних і соціальних досліджень та Goldman Sachs, згідно з яким економіка Великої Британії могла б зрости на 10% без Brexit.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
In Absentia: чому заочні вироки — це стратегічна зброя України

Як інститут in absentia формує фундамент для міжнародних трибуналів та конфіскації активів: позиція Офісу Генерального Прокурора та Верховного Суду.

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

Для справ про стягнення комунальних боргів пропонують запровадити виключну підсудність: деталі законопроєкту

Новий законопроєкт змінює підсудність цивільних справ та прив’язує стягнення боргів за комуналку до адреси квартири.

Заборона на дублювання висновків ЄСПЛ: Кабмін оновив правила оскарження умов тримання під вартою

Уряд обмежив коло осіб, які можуть ініціювати перевірку умов у СІЗО, та заборонив Комісії переглядати строки, за якими вже є рішення ЄСПЛ.

Відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для скасування – ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для його скасування, якщо скорочене рішення підписане всім складом суду.

