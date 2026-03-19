Мер Лондона Садік Хан закликав повернути Британію до ЄС

Садік Хан висловив намір відновити членство Великої Британії в Європейському Союзі, посилаючись на економічну нестабільність та глобальні події.

Мер Лондона Садік Хан закликав Лейбористську партію включити до своєї програми на наступних загальних виборах чітке зобов’язання щодо повернення Великої Британії до ЄС. За його словами, голос за лейбористів на виборах має означати підтримку возз’єднання з Європейським Союзом. Про це повідомляє The Guardian.

Хан пояснив, що за час, що минув після референдуму 2016 року та формального виходу з ЄС у 2021 році, економічна та політична ситуація у світі суттєво змінилася. Він вказав на введення тарифів президентом США Дональдом Трампом, участь Америки та Ізраїлю у війні в Ірані, а також коливання цін на нафту, що створює додаткову економічну невизначеність для Великої Британії.

«Факти змінилися. Докази змінилися, тому цей парламент, ми повинні знову приєднатися до митного союзу та єдиного ринку. Я висловлюю свою думку цілком чітко», – заявив Хан і додав, що Brexit завдав шкоди економіці, соціальній та культурній сфері Лондона.

Мер послався на дослідження Національного інституту економічних і соціальних досліджень та Goldman Sachs, згідно з яким економіка Великої Британії могла б зрости на 10% без Brexit.

