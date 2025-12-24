На Хрещатику у Києві демонтували перший МАФ – на черзі ще 18

Загалом на локації вздовж Хрещатика планують демонтувати 18 тимчасових споруд, а з урахуванням об’єктів на Майдані Незалежності — 34.

У центрі Києва на вулиці Хрещатик демонтували першу тимчасову споруду, строк дії дозвільних документів якої завершився. Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва, який продовжує роботи з упорядкування центральної частини столиці.

За інформацією департаменту, демонтований МАФ був встановлений ще 29 липня 2009 року. Спочатку в ньому здійснювалася торгівля друкованими виданнями, однак останнім часом споруду використовували як точку продажу фастфуду, зокрема вареної кукурудзи.

Демонтажні роботи на Хрещатику проводять у межах реалізації рішення Київської міської ради від 13 червня 2024 року № 915/8881. Аналогічні заходи вже розпочали у Шевченківському та Солом’янському районах столиці, де також демонтують об’єкти з простроченими дозвільними документами.

Загалом на локації вздовж Хрещатика планують демонтувати 18 тимчасових споруд, а з урахуванням об’єктів на Майдані Незалежності — 34.

