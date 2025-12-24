Российский бюджет в 2025 году потерял десятки миллиардов долларов из-за санкций — Власюк

Уполномоченный президента по санкционной политике назвал это основным результатом ограничений.

Российский бюджет в 2025 году потерял десятки миллиардов долларов из-за западных санкций. Это основной результат таких ограничений. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона.

«Мы видим сокращение абсолютно реальных поступлений в бюджет России на десятки миллиардов в этом году исключительно за счет санкций. Это, вероятно, основной большой результат санкционных ограничений. Хотелось бы быстрее, хотелось бы больше, но тот результат, который есть, он тоже достоин», — подчеркнул Власюк.

Он уточнил, что доходы России от продажи нефти и газа постоянно сокращаются. В частности, в первом квартале года Россия заработала на экспорте нефти более 40 млрд долларов, а в четвертом квартале, вероятно, — не более 26-27 млрд долларов.

Также уполномоченный президента назвал удар украинских воинов по российскому заводу, где производят синтетический каучук, «хорошим видом санкций».

Власюк напомнил, что под санкциями находятся и оборонно-промышленные предприятия РФ. По его словам, важно, что результат достигается за счет различных видов санкций.

«Такие общие макроэкономические показатели, которые мы тоже видим в Российской Федерации. Дефицит бюджета около 100 миллиардов. Они не должны откуда-то закрывать этот дефицит», — добавил он.

