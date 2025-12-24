  1. В мире
  2. / В Украине

Российский бюджет в 2025 году потерял десятки миллиардов долларов из-за санкций — Власюк

21:48, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уполномоченный президента по санкционной политике назвал это основным результатом ограничений.
Российский бюджет в 2025 году потерял десятки миллиардов долларов из-за санкций — Власюк
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российский бюджет в 2025 году потерял десятки миллиардов долларов из-за западных санкций. Это основной результат таких ограничений. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона.

«Мы видим сокращение абсолютно реальных поступлений в бюджет России на десятки миллиардов в этом году исключительно за счет санкций. Это, вероятно, основной большой результат санкционных ограничений. Хотелось бы быстрее, хотелось бы больше, но тот результат, который есть, он тоже достоин», — подчеркнул Власюк.

Он уточнил, что доходы России от продажи нефти и газа постоянно сокращаются. В частности, в первом квартале года Россия заработала на экспорте нефти более 40 млрд долларов, а в четвертом квартале, вероятно, — не более 26-27 млрд долларов.

Также уполномоченный президента назвал удар украинских воинов по российскому заводу, где производят синтетический каучук, «хорошим видом санкций».

Власюк напомнил, что под санкциями находятся и оборонно-промышленные предприятия РФ. По его словам, важно, что результат достигается за счет различных видов санкций.

«Такие общие макроэкономические показатели, которые мы тоже видим в Российской Федерации. Дефицит бюджета около 100 миллиардов. Они не должны откуда-то закрывать этот дефицит», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия санкции война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]