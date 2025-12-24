  1. У світі
Російський бюджет у 2025 році втратив десятки мільярдів доларів через санкції — Власюк

21:48, 24 грудня 2025
Уповноважений президента з санкційної політики назвав це основним результатом обмежень.
Російський бюджет у 2025 році втратив десятки мільярдів доларів через західні санкції. Це основний результат таких обмежень. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону.

«Ми бачимо скорочення абсолютно реальних надходжень до бюджету Росії на десятки мільярдів цього року виключно за рахунок санкцій. Це, ймовірно, основний великий результат санкційних обмежень. Хотілося б швидше, хотілося б більше, але той результат, який є, він теж гідний», – підкреслив Власюк.

Він уточнив, що доходи Росії з продажу нафти і газу постійно скорочуються. Зокрема, у першому кварталі року Росія заробила на експорті нафти понад 40 млрд доларів, а в четвертому кварталі, ймовірно, — не більше 26-27 млрд доларів.

Також уповноважений президента назвав удар українських воїнів по російському заводу, де виробляють синтетичний каучук, «хорошим видом санкцій».

Власюк нагадав, що під санкціями перебувають і оборонно-промислові підприємства РФ. За його словами, важливо, що результат досягається за рахунок різних видів санкцій.

«Такі загальні макроекономічні показники, які ми теж бачимо в Російській Федерації. Дефіцит бюджету близько 100 мільярдів. Вони не повинні звідкись закривати цей дефіцит», – додав він.

