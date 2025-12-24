Kyiv City Express запускает тестовые шаттлы между Дарницей и Выдубичами

Тестовые рейсы будут курсировать 24–26 и 29–31 декабря утром и вечером.

В рамках эксперимента Kyiv City Express в часы пик запускает дополнительные шаттлы на маршруте Дарница — Выдубичи и в обратном направлении. Тестовые рейсы будут курсировать 24–26 и 29–31 декабря утром и вечером. Об этом сообщили на портале Киевской кольцевой электрички от Укрзалізниці.

Новые шаттлы дополнят существующие поезда Киевской кольцевой электрички и позволят сократить интервалы движения в часы пик до 15 минут. Это должно сделать сообщение между левым и правым берегами столицы более удобным и быстрым, особенно в периоды повышенного спроса, который во время угроз безопасности в среднем возрастает втрое.

Расписание движения шаттлов

Дарница — Выдубичи:

6:31–6:41

7:31–7:41

8:31–8:41

9:31–9:41

16:16–16:26

17:31–17:41

18:31–18:41

Выдубичи — Дарница:

7:02–7:12

8:02–8:12

9:02–9:12

15:52–16:02

17:02–17:12

18:05–18:15

19:02–19:12

В официальном расписании рейсы обозначены буквой «Д» — дополнительные. На станции Выдубичи посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с 3-го пути.

