Kyiv City Express запускает тестовые шаттлы между Дарницей и Выдубичами
В рамках эксперимента Kyiv City Express в часы пик запускает дополнительные шаттлы на маршруте Дарница — Выдубичи и в обратном направлении. Тестовые рейсы будут курсировать 24–26 и 29–31 декабря утром и вечером. Об этом сообщили на портале Киевской кольцевой электрички от Укрзалізниці.
Новые шаттлы дополнят существующие поезда Киевской кольцевой электрички и позволят сократить интервалы движения в часы пик до 15 минут. Это должно сделать сообщение между левым и правым берегами столицы более удобным и быстрым, особенно в периоды повышенного спроса, который во время угроз безопасности в среднем возрастает втрое.
Расписание движения шаттлов
Дарница — Выдубичи:
6:31–6:41
7:31–7:41
8:31–8:41
9:31–9:41
16:16–16:26
17:31–17:41
18:31–18:41
Выдубичи — Дарница:
7:02–7:12
8:02–8:12
9:02–9:12
15:52–16:02
17:02–17:12
18:05–18:15
19:02–19:12
В официальном расписании рейсы обозначены буквой «Д» — дополнительные. На станции Выдубичи посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с 3-го пути.
