  1. Суспільство

Kyiv City Express запускає тестові шатли між Дарницею та Видубичами

22:18, 24 грудня 2025
Тестові рейси курсуватимуть 24–26 та 29–31 грудня вранці та ввечері.
У межах експерименту Kyiv City Express у пікові години запускає додаткові шатли на маршруті Дарниця — Видубичі та у зворотному напрямку. Тестові рейси курсуватимуть 24–26 та 29–31 грудня вранці та ввечері. Про це повідомили на порталі Київської кільцевої електрички від Укрзалізниці.

Нові шатли доповнять наявні поїзди Київської кільцевої електрички та дозволять скоротити інтервали руху в години пік до 15 хвилин. Це має зробити сполучення між лівим і правим берегами столиці зручнішим і швидшим, особливо в періоди підвищеного попиту, який під час загроз безпеці зростає в середньому утричі.

Розклад руху шатлів

Дарниця — Видубичі:

6:31–6:41

7:31–7:41

8:31–8:41

9:31–9:41

16:16–16:26

17:31–17:41

18:31–18:41

Видубичі — Дарниця:

7:02–7:12

8:02–8:12

9:02–9:12

15:52–16:02

17:02–17:12

18:05–18:15

19:02–19:12

В офіційному розкладі рейси позначені літерою «Д» — додаткові. На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів відбуватиметься з 3-ї колії.

Київ Укрзалізниця

