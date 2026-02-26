За гроші обіцяли працевлаштування з бронюванням — апеляційний суд посилив покарання ділкам

Суд визнав обох обвинувачених винними у зловживанні впливом.

Фото: droit.univ-grenoble-alpes.fr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд ухвалив новий вирок у частині призначеного покарання двом жителям Хмельницького, які за винагороду обіцяли сприяти працевлаштуванню на підприємство з подальшим бронюванням від призову на військову службу.

За матеріалами справи, у березні 2025 року в місті Хмельницькому місцева жителька, діючи за попередньою змовою зі спільником, запропонувала знайомому вплинути на посадових осіб КП «Укрспeцзв’язок» з метою його працевлаштування та бронювання від призиву за мобілізацією до Збройних Сил України. Вартість такої «послуги» становила 12 000 доларів США.

Чоловік погодився на пропозицію. 20 березня 2025 року на автозаправній станції він передав всю суму спільнику жінки, якого після одержання неправомірної вигоди затримали правоохоронці.

Хмельницький міськрайонний суд визнав обох обвинувачених винними у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України), та призначив кожному покарання у виді штрафу в розмірі 34 000 грн.

Прокурор оскаржив вирок у частині призначеного покарання. У своїй апеляційній скарзі він просив призначити одному з обвинувачених покарання у виді 2 років позбавлення волі, а його спільниці – штраф у розмірі 510 000 грн.

На думку апеляційного суду, місцевий суд обґрунтовано визначив вид покарання – штраф, проте безпідставно не врахував вимоги частини 2 статті 53 Кримінального кодексу України, відповідно до яких розмір штрафу за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 цього Кодексу, не може бути меншим за розмір отриманої неправомірної вигоди.

Апеляційний суд звернув увагу, що обвинувачені отримали 12 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становило 498 876 гривень.

З огляду на це суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора: скасував вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок, яким призначив кожному з обвинувачених штраф у розмірі 30 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – по 510 000 грн.

З повним текстом вироку у справі № 686/18006/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.