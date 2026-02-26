За деньги обещали трудоустройство с бронированием — апелляционный суд ужесточил наказание дельцам

Суд признал обоих обвиняемых виновными в злоупотреблении влиянием.

Хмельницкий апелляционный суд вынес новый приговор в части назначенного наказания двум жителям Хмельницкого, которые за вознаграждение обещали содействовать трудоустройству на предприятие с последующим бронированием от призыва на военную службу.

По материалам дела, в марте 2025 года в городе Хмельницком местная жительница, действуя по предварительному сговору с сообщником, предложила знакомому повлиять на должностных лиц КП «Укрспецсвязь» с целью его трудоустройства и бронирования от призыва по мобилизации в Вооруженные Силы Украины. Стоимость такой «услуги» составляла 12 000 долларов США.

Мужчина согласился на предложение. 20 марта 2025 года на автозаправочной станции он передал всю сумму сообщнику женщины, которого после получения неправомерной выгоды задержали правоохранители.

Хмельницкий горрайонный суд признал обоих обвиняемых виновными в злоупотреблении влиянием, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 34 000 грн.

Прокурор обжаловал приговор в части назначенного наказания. В своей апелляционной жалобе он просил назначить одному из обвиняемых наказание в виде 2 лет лишения свободы, а его сообщнице — штраф в размере 510 000 грн.

По мнению апелляционного суда, местный суд обоснованно определил вид наказания — штраф, однако безосновательно не учел требования части 2 статьи 53 Уголовного кодекса Украины, согласно которым размер штрафа за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 данного Кодекса, не может быть меньше размера полученной неправомерной выгоды.

Апелляционный суд обратил внимание, что обвиняемые получили 12 000 долларов США, что по официальному курсу Национального банка Украины составляло 498 876 гривен.

Учитывая это, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора: отменил приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания и вынес новый приговор, которым назначил каждому из обвиняемых штраф в размере 30 000 необлагаемых минимумов доходов граждан — по 510 000 грн.

С полным текстом приговора по делу № 686/18006/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

