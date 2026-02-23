  1. Відео
У Білій Церкві чоловік завів страуса у гаражі – поліція розпочала розслідування

19:22, 23 лютого 2026
Поліція Київщини перевіряє випадок неналежного утримання страуса в Білій Церкві.
У Білій Церкві чоловік завів страуса у гаражі – поліція розпочала розслідування
Фото ілюстративне
Поліція Київської області розпочала перевірку щодо ймовірного неналежного утримання страуса в місті Біла Церква. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції області.

У соціальних мережах з’явилася публікація від зоозахисної організації, в якій стверджується, що невідомий чоловік утримує страуса у гаражному приміщенні з порушенням встановлених норм та умов.

За цим фактом відомості зареєстровані в єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Білоцерківського районного управління поліції.

Правоохоронці наразі перевіряють викладені факти та згодом нададуть правову кваліфікацію дій власника тварини.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
