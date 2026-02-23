В Белой Церкви мужчина завел страуса в гараже – полиция начала расследование

Полиция Киевской области проверяет случай ненадлежащего содержания страуса в Белой Церкви.

Фото иллюстративное

Полиция Киевской области начала проверку по факту возможного ненадлежащего содержания страуса в городе Белая Церковь. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции области.

В социальных сетях появилась публикация от зоозащитной организации, в которой утверждается, что неизвестный мужчина держит страуса в гаражном помещении с нарушением установленных норм и условий.

По данному факту сведения зарегистрированы в едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Белоцерковского районного управления полиции.

Правоохранители в настоящее время проверяют изложенные факты и впоследствии дадут правовую квалификацию действий владельца животного.

