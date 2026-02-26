Бюджет отримав понад 1,7 млрд грн податку на нерухомість у січні – звідки найбільші надходження

Найбільші суми сплатили мешканці Києва, Київської, Львівської та Дніпропетровської областей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У січні 2026 року до бюджету надійшло понад 1,7 млрд грн податку на нерухоме майно, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Державна податкова служба України.

За даними відомства, упродовж місяця податок сплатили понад 131 тисяча власників нерухомості.

Найбільші суми перерахували жителі столиці та великих регіонів. Зокрема, у Києві до бюджету надійшло 382,1 млн грн, у Київській області — 166,7 млн грн, у Львівській — 165,4 млн грн, у Дніпропетровській — 164,9 млн грн.

Податок сплачують власники житлової та нежитлової нерухомості, якщо площа об’єкта перевищує встановлені норми: для квартир — понад 60 кв. м, для будинків — понад 120 кв. м. Якщо у власності є і квартира, і будинок, оподатковується площа понад 180 кв. м.

Нарахування здійснюється лише на ту частину площі, яка перевищує визначені ліміти.

Ставку податку — до 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м — встановлюють органи місцевого самоврядування, тому розмір платежу може відрізнятися залежно від громади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.