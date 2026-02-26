Бюджет получил более 1,7 млрд грн налога на недвижимость в январе – откуда самые большие поступления

Самые большие суммы уплатили жители Киева, Киевской, Львовской и Днепропетровской областей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В январе 2026 года в бюджет поступило более 1,7 млрд грн налога на недвижимое имущество, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

По данным ведомства, в течение месяца налог уплатили более 131 тысячи владельцев недвижимости.

Наибольшие суммы перечислили жители столицы и крупных регионов. В частности, в Киеве в бюджет поступило 382,1 млн грн, в Киевской области — 166,7 млн грн, во Львовской — 165,4 млн грн, в Днепропетровской — 164,9 млн грн.

Налог платят владельцы жилой и нежилой недвижимости, если площадь объекта превышает установленные нормы: для квартир — более 60 кв. м, для домов — более 120 кв. м. Если в собственности есть и квартира, и дом, облагается налогом площадь более 180 кв. м.

Начисление осуществляется только на ту часть площади, которая превышает определенные лимиты.

Ставку налога — до 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв. м — устанавливают органы местного самоуправления, поэтому размер платежа может отличаться в зависимости от общины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.