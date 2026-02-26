  1. В Україні

Сухофрукти із «сюрпризом» – на митниці вівчарка винюхала контрабанду канабісу

23:12, 26 лютого 2026
Під виглядом сухофруктів із Таїланду намагалися ввезти 3,7 кг канабісу.
Фото: Державна митна служба України
У зоні митного контролю міжнародних поштових відправлень Київської митниці припинили спробу контрабанди наркотиків. Про це повідомили в Державній митній службі України.

Посилка прямувала з Таїланду до Київської області. У митній декларації її вміст був зазначений як «Dried Fruit» (сухофрукти). Всередині знаходилися 19 пакетів із маркуванням «Essential Dried Longan Natural Taste of Real Fruit».

Під час перевірки службова бельгійська вівчарка Нора позначила одне з відправлень. Експрес-тест підтвердив наявність у пакетах речовини рослинного походження з вмістом канабісу. Загальна маса брутто вилученого становить 3,71 кг.

Канабіс належить до наркотичних засобів з обмеженим обігом, його ввезення без відповідного дозволу заборонене. Про виявлені ознаки кримінального правопорушення митниця поінформувала правоохоронні органи.

Осіб, причетних до організації постачання, затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

митниця контрабанда

