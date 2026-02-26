  1. В Украине

Сухофрукты с «сюрпризом» – на таможне овчарка вынюхала контрабанду каннабиса

23:12, 26 февраля 2026
Под видом сухофруктов из Таиланда пытались ввезти 3,7 кг каннабиса.
Фото: Государственная таможенная служба Украины
В зоне таможенного контроля международных почтовых отправлений Киевской таможни пресекли попытку контрабанды наркотиков. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Посылка следовала из Таиланда в Киевскую область. В таможенной декларации ее содержимое было указано как «Dried Fruit» (сухофрукты). Внутри находились 19 пакетов с маркировкой «Essential Dried Longan Natural Taste of Real Fruit».

Во время проверки служебная бельгийская овчарка Нора отметила одно из отправлений. Экспресс-тест подтвердил наличие в пакетах вещества растительного происхождения с содержанием каннабиса. Общая масса брутто изъятого составляет 3,71 кг.

Каннабис относится к наркотическим средствам с ограниченным оборотом, его ввоз без соответствующего разрешения запрещен. Об обнаруженных признаках уголовного правонарушения таможня проинформировала правоохранительные органы.

Лица, причастные к организации поставки, задержаны и уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

