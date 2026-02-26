Житло для домашніх працівників – що можна включати до трудового договору

Домашні працівники мають право на особистий простір та безоплатне житло.

Платне або безоплатне надання житла домашньому працівнику може бути передбачене у трудовому договорі. У разі платного користування житлом такі відносини підпадають під регулювання актів цивільного законодавства. Про це повідомило Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Надане працівникові житло повинно відповідати вимогам законодавства. Відрахування з заробітної плати за користування житлом самовільно заборонені.

Закон також встановлює, що роботодавець не має права зберігати документи працівника, зокрема паспорт. Працівник зберігає право на особистий простір і повагу до гідності. Навіть якщо він проживає у домогосподарстві роботодавця, працівник самостійно обирає, де та як проводити вільний час.

