Жилье для домашних работников – что можно включать в трудовой договор

Домашние работники имеют право на личное пространство и бесплатное жилье.

Платное или бесплатное предоставление жилья домашнему работнику может быть предусмотрено в трудовом договоре. В случае платного пользования жильем такие отношения подпадают под регулирование актов гражданского законодательства. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Предоставленное работнику жилье должно соответствовать требованиям законодательства. Отчисления из заработной платы за пользование жильем самовольно запрещены.

Закон также устанавливает, что работодатель не имеет права хранить документы работника, в частности паспорт. Работник сохраняет право на личное пространство и уважение к достоинству. Даже если он проживает в домохозяйстве работодателя, работник самостоятельно выбирает, где и как проводить свободное время.

