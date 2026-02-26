У Києві чоловік напав на «швидку», яка прибула йому допомогти

Перехожа викликала швидку до чоловіка, який лежав біля під’їзду одного з житлових будинків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці поліція затримали 29-річного чоловіка, який напав на бригаду екстреної медичної допомоги. Інцидент стався на провулку Татарському.

За даними правоохоронців, місцева мешканка помітила біля під’їзду житлового будинку чоловіка, який лежав на землі у стані алкогольного сп’яніння, та викликала «швидку». Однак замість подяки за надану допомогу він почав поводитися агресивно.

Побачивши медиків, чоловік висловлювався на їхню адресу нецензурною лайкою, після чого схопив жінку-парамедика за ногу та вдарив її кулаком у стегно й живіт. Після нападу він утік з місця події.

Правоохоронці розшукали та затримали чоловіка. Ним виявився 29-річний киянин, якого доставили замість лікарні уже до відділку поліції.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.