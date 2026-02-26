В Киеве мужчина напал на «скорую», которая прибыла ему помочь

Прохожая вызвала скорую к мужчине, который лежал у подъезда одного из жилых домов.

В столице полиция задержала 29-летнего мужчину, который напал на бригаду экстренной медицинской помощи. Инцидент произошел в Татарском переулке.

По данным правоохранителей, местная жительница заметила возле подъезда жилого дома мужчину, который лежал на земле в состоянии алкогольного опьянения, и вызвала «скорую». Однако вместо благодарности за оказанную помощь он начал вести себя агрессивно.

Увидев медиков, мужчина выражался в их адрес нецензурной бранью, после чего схватил женщину-парамедика за ногу и ударил ее кулаком в бедро и живот. После нападения он скрылся с места происшествия.

Правоохранители разыскали и задержали мужчину. Им оказался 29-летний киевлянин, которого вместо больницы доставили уже в отделение полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

