Тристороння зустріч України, США та РФ може відбутися в Абу-Дабі на початку березня — Зеленський

Переговори стосуватимуться підготовки зустрічі на рівні лідерів.

Президент Володимир Зеленський, що наступна тристороння зустріч України, США та РФ може відбутися в Абу-Дабі на початку березня.

За його словами, темою переговорів буде підготовка зустрічі на рівні лідерів.

Президент вказав, що провів розмови з Рустемом Умєровим, Давидом Арахамією, а також із представниками президента США Віткоффом і Кушнером.

Після сьогоднішніх контактів з’явилося більше готовності до наступного тристороннього формату, зазначив Зеленський. Ймовірно, зустріч відбудеться в Абу-Дабі — на початку березня.

Глава держави наголосив, що необхідно фіналізувати напрацювання щодо реальних гарантій безпеки та вийти на рівень переговорів лідерів.

