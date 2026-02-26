Трехсторонняя встреча Украины, США и РФ может состояться в Абу-Даби в начале марта — Зеленский

Переговоры будут касаться подготовки встречи на уровне лидеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча Украины, США и РФ может состояться в Абу-Даби в начале марта.

По его словам, темой переговоров станет подготовка встречи на уровне лидеров.

Президент указал, что провел разговоры с Рустемом Умеровым, Давидом Арахамией, а также с представителями президента США Уиткоффом и Кушнером.

После сегодняшних контактов появилась большая готовность к следующему трехстороннему формату, отметил Зеленский. Вероятно, встреча состоится в Абу-Даби — в начале марта.

Глава государства подчеркнул, что необходимо финализировать наработки по реальным гарантиям безопасности и выйти на уровень переговоров лидеров.

