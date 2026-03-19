Координационный центр по оказанию юридической помощи получил новые функции и задачи — Кабмин обновил Положение

Изменения предусматривают расширение задач и функций центра, в частности контроль качества бесплатной юридической помощи, правовое просвещение и сотрудничество с медиаторами и международными партнерами.

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Положение о Координационном центре по предоставлению правовой помощи, которые определяют новые задачи и функции учреждения.

Среди основных задач Координационного центра – обеспечение привлечения адвокатов к оказанию бесплатной вторичной правовой помощи и медиаторов к проведению медиации через центры по оказанию бесплатной правовой помощи; мониторинг качества предоставляемых услуг; проведение правопросветительских мероприятий для повышения уровня правового сознания и образованности граждан; развитие неформального образования взрослых; а также сотрудничество с международными партнерами в сфере бесплатной правовой помощи.

К функциям центра относится организационное и методическое обеспечение деятельности центров по предоставлению бесплатной правовой помощи, предоставление консультаций через электронные средства и единый контактный номер, конкурсный отбор и контроль медиаторов, организация социологических исследований и привлечение волонтеров, а также разработка и выполнение правопросветительской стратегии системы. Центр также будет отвечать за информационно-аналитическое обеспечение и автоматизацию своей работы и работы центров.

Положение дополнено новым пунктом о взаимодействии Координационного центра с центральными и местными органами власти, правоохранительными органами, судами, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями. Структура центра утверждается Министром юстиции Украины по представлению Координационного центра.

