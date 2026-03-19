Координаційний центр з правничої допомоги отримав нові функції та завдання – Кабмін оновив Положення

Зміни передбачають розширення завдань та функцій центру, зокрема контроль якості безоплатної правничої допомоги, правопросвітництво та співпрацю з медіаторами і міжнародними партнерами.

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Положення про Координаційний центр з надання правничої допомоги, що визначають нові завдання та функції установи.

Серед основних завдань Координаційного центру – забезпечення залучення адвокатів до надання безоплатної вторинної правничої допомоги та медіаторів до проведення медіації через центри з надання безоплатної правничої допомоги; моніторинг якості наданих послуг; проведення правопросвітницьких заходів для підвищення рівня правової свідомості та освіченості громадян; розвиток неформальної освіти дорослих; а також співпраця з міжнародними партнерами у сфері безоплатної правничої допомоги.

До функцій центру належить організаційне та методичне забезпечення діяльності центрів з надання безоплатної правничої допомоги, надання консультацій через електронні засоби та єдиний контактний номер, конкурсний відбір і контроль медіаторів, організація соціологічних досліджень і залучення волонтерів, а також розроблення та виконання правопросвітницької стратегії системи. Центр також відповідатиме за інформаційно-аналітичне забезпечення та автоматизацію своєї роботи та роботи центрів.

Положення доповнено новим пунктом про взаємодію Координаційного центру з центральними та місцевими органами влади, правоохоронними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями та громадськими обʼєднаннями. Структура центру затверджується Міністром юстиції України за поданням Координаційного центру.

