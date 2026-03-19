  1. В Україні

Координаційний центр з правничої допомоги отримав нові функції та завдання – Кабмін оновив Положення

10:35, 19 березня 2026
Зміни передбачають розширення завдань та функцій центру, зокрема контроль якості безоплатної правничої допомоги, правопросвітництво та співпрацю з медіаторами і міжнародними партнерами.
Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Положення про Координаційний центр з надання правничої допомоги, що визначають нові завдання та функції установи.

Серед основних завдань Координаційного центру – забезпечення залучення адвокатів до надання безоплатної вторинної правничої допомоги та медіаторів до проведення медіації через центри з надання безоплатної правничої допомоги; моніторинг якості наданих послуг; проведення правопросвітницьких заходів для підвищення рівня правової свідомості та освіченості громадян; розвиток неформальної освіти дорослих; а також співпраця з міжнародними партнерами у сфері безоплатної правничої допомоги.

До функцій центру належить організаційне та методичне забезпечення діяльності центрів з надання безоплатної правничої допомоги, надання консультацій через електронні засоби та єдиний контактний номер, конкурсний відбір і контроль медіаторів, організація соціологічних досліджень і залучення волонтерів, а також розроблення та виконання правопросвітницької стратегії системи. Центр також відповідатиме за інформаційно-аналітичне забезпечення та автоматизацію своєї роботи та роботи центрів.

Положення доповнено новим пунктом про взаємодію Координаційного центру з центральними та місцевими органами влади, правоохоронними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями та громадськими обʼєднаннями. Структура центру затверджується Міністром юстиції України за поданням Координаційного центру.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Для справ про стягнення комунальних боргів пропонують запровадити виключну підсудність: деталі законопроєкту

Новий законопроєкт змінює підсудність цивільних справ та прив’язує стягнення боргів за комуналку до адреси квартири.

Заборона на дублювання висновків ЄСПЛ: Кабмін оновив правила оскарження умов тримання під вартою

Уряд обмежив коло осіб, які можуть ініціювати перевірку умов у СІЗО, та заборонив Комісії переглядати строки, за якими вже є рішення ЄСПЛ.

Відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для скасування – ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для його скасування, якщо скорочене рішення підписане всім складом суду.

Військові злочини розглядатимуть судді відповідної спеціалізації — Рада робить другу спробу внести змінити КПК

Рада планує ввести спеціалізацію суддів для ефективного розгляду справ про військові злочини та злочини проти миру.

Штучний інтелект, запити до реєстру та позики від батьків: професійний шлях та майнові таємниці нових претендентів на посади у ВАКС

Шістнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

