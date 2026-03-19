В Киеве построят пешеходный мост в парке на Приречной при поддержке Литвы

Мост в парке на улице Приречной станет частью обновления юго-западной зоны парка и пространством для отдыха, спроектированным с учетом принципов безбарьерности.

Фото: kyivcity.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столичном Оболонском районе появится новый пешеходный мост в парке на улице Приречной. Строительство будет осуществляться в рамках партнерства между Киевом и Вильнюсом при финансовой поддержке мэрии Вильнюса и Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литовской Республики, сообщили в КГГА.

Проект моста возник как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны. Мост возведут через существующую заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. «Литва с первых дней полномасштабного вторжения является близким союзником Украины, помогает оружием, техникой, энергетическим оборудованием и гуманитарными проектами.

«Идея создать в Киеве мост дружбы — это совместная инициатива наших городов и символический знак поддержки украинской столицы от коллег из Вильнюса. Таким образом они хотят подчеркнуть прочность партнерства между нашими городами и странами», — прокомментировал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Мост станет частью реконструкции юго-западной части парка. В ходе подготовки проекта были проведены три этапа открытых общественных консультаций с жителями. По словам Мондриевского, проект имеет социальную составляющую: он создает комфортное пространство для прогулок и отдыха, способствует эмоциональному восстановлению киевлян во время войны и предусматривает принципы безбарьерности для доступности всем группам населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.