  1. В Украине

В Киеве построят пешеходный мост в парке на Приречной при поддержке Литвы

08:29, 19 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мост в парке на улице Приречной станет частью обновления юго-западной зоны парка и пространством для отдыха, спроектированным с учетом принципов безбарьерности.
Фото: kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столичном Оболонском районе появится новый пешеходный мост в парке на улице Приречной. Строительство будет осуществляться в рамках партнерства между Киевом и Вильнюсом при финансовой поддержке мэрии Вильнюса и Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи Литовской Республики, сообщили в КГГА.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Проект моста возник как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны. Мост возведут через существующую заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. «Литва с первых дней полномасштабного вторжения является близким союзником Украины, помогает оружием, техникой, энергетическим оборудованием и гуманитарными проектами.

«Идея создать в Киеве мост дружбы — это совместная инициатива наших городов и символический знак поддержки украинской столицы от коллег из Вильнюса. Таким образом они хотят подчеркнуть прочность партнерства между нашими городами и странами», — прокомментировал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Мост станет частью реконструкции юго-западной части парка. В ходе подготовки проекта были проведены три этапа открытых общественных консультаций с жителями. По словам Мондриевского, проект имеет социальную составляющую: он создает комфортное пространство для прогулок и отдыха, способствует эмоциональному восстановлению киевлян во время войны и предусматривает принципы безбарьерности для доступности всем группам населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Литва

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]