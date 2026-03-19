  1. В Україні

У Києві збудують пішохідний міст у парку на Прирічній за підтримки Литви

08:29, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міст у парку на вулиці Прирічній стане частиною оновлення південно-західної зони парку та простором для відпочинку з принципами безбар’єрності.
Фото: kyivcity.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столичному Оболонському районі з’явиться новий пішохідний міст у парку на вулиці Прирічній. Будівництво реалізують у межах партнерства між Києвом та Вільнюсом за фінансуванням мерії Вільнюса та Фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литовської Республіки, повідомили в КМДА.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Проєкт мосту виник як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни. Міст зведуть через існуючу заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. «Литва з перших днів повномасштабного вторгнення є близьким союзником України, допомагає зброєю, технікою, енергетичним обладнанням та гуманітарними проєктами.

«Ідея створити в Києві міст дружби – це спільна ініціатива наших міст та символічний знак підтримки української столиці від колег із Вільнюса. У такий спосіб вони хочуть підкреслити міцність партнерства між нашими містами та країнами», – прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку. Під час підготовки проєкту проведено три етапи відкритих громадських консультацій із мешканцями. За словами Мондриївського, проєкт має соціальну складову: він створює комфортний простір для прогулянок та відпочинку, підтримує емоційне відновлення киян під час війни і передбачає принципи безбар’єрності для доступності всім групам населення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Литва

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]