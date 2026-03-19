У Києві збудують пішохідний міст у парку на Прирічній за підтримки Литви

Міст у парку на вулиці Прирічній стане частиною оновлення південно-західної зони парку та простором для відпочинку з принципами безбар’єрності.

Фото: kyivcity.gov.ua

У столичному Оболонському районі з’явиться новий пішохідний міст у парку на вулиці Прирічній. Будівництво реалізують у межах партнерства між Києвом та Вільнюсом за фінансуванням мерії Вільнюса та Фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литовської Республіки, повідомили в КМДА.

Проєкт мосту виник як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни. Міст зведуть через існуючу заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. «Литва з перших днів повномасштабного вторгнення є близьким союзником України, допомагає зброєю, технікою, енергетичним обладнанням та гуманітарними проєктами.

«Ідея створити в Києві міст дружби – це спільна ініціатива наших міст та символічний знак підтримки української столиці від колег із Вільнюса. У такий спосіб вони хочуть підкреслити міцність партнерства між нашими містами та країнами», – прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку. Під час підготовки проєкту проведено три етапи відкритих громадських консультацій із мешканцями. За словами Мондриївського, проєкт має соціальну складову: він створює комфортний простір для прогулянок та відпочинку, підтримує емоційне відновлення киян під час війни і передбачає принципи безбар’єрності для доступності всім групам населення.

