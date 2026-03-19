В Черниговской области раскрыли канал незаконной переправки мужчин на мотоциклах через лес прямо к границе
Правоохранители раскрыли канал незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Двум организаторам сообщили о подозрении, информирует Департамент миграционной полиции.
По данным следствия, двое жителей Черниговской области организовали схему незаконного выезда мужчин призывного возраста и наладили маршрут их перемещения. Клиентов искали через личные контакты среди знакомых.
Фигуранты обеспечивали трансфер до приграничных общин и координировали дальнейшее движение в обход блокпостов. После этого мужчин перевозили на мотоциклах по лесным дорогам в направлении государственной границы.
За свои услуги организаторы требовали 5000 долларов.
Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.
Следователь сообщил фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы в условиях военного положения.
