На Чернігівщині викрили канал незаконного переправлення чоловіків мотоциклами через ліс аж до кордону

10:17, 19 березня 2026
Організатори брали по 5000 доларів і переправляли клієнтів поза пунктами пропуску.
Фото: Департамент міграційної поліції
Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Двом організаторам повідомили про підозру, інформує Департамент міграційної поліції.

За даними слідства, двоє мешканців Чернігівщини організували схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку та налагодили маршрут їхнього переміщення. Клієнтів шукали через особисті контакти серед знайомих.

Фігуранти забезпечували трансфер до прикордонних громад і координували подальший рух в обхід блокпостів. Після цього чоловіків перевозили мотоциклами лісовими дорогами у напрямку державного кордону.

За свої послуги організатори вимагали 5000 доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності.

Слідчий повідомив фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону в умовах воєнного стану.

поліція Чернігів кордон перетин кордону

