Пентагон просит Белый дом выделить более 200 млрд долларов на войну с Ираном

Военное ведомство США обратилось к администрации президента Дональда Трампа с просьбой содействовать финансированию операций после авиаударов по тысячам целей в Иране.

Военное ведомство США обратилось к администрации президента Дональда Трампа с просьбой поддержать запрос в Конгресс на финансирование операций против Ирана, сообщает The Washington Post.

Пентагон планирует получить более 200 миллиардов долларов для срочного наращивания производства критически важного оружия и покрытия расходов, возникших в результате авиаударов американских и израильских сил по тысячам целей в течение последних трех недель. Источники, знакомые с вопросом, отмечают, что администрация рассматривает несколько вариантов суммы запроса, поскольку окончательное утверждение Конгрессом сомнительно из-за сопротивления законодателей, особенно демократов, и политической дискуссии о целесообразности конфликта.

По данным СМИ, ожидается, что запрос вызовет серьезную политическую дискуссию в Конгрессе, поскольку общественная поддержка военных действий против Ирана остается низкой. Республиканцы заявили о возможной поддержке дополнительного финансирования, однако пока не определились с четкой законодательной стратегией.

По словам официальных лиц, только за первую неделю войны в Иране расходы США превысили 11 миллиардов долларов. Для поддержки оборонной промышленности и обеспечения боеготовности Пентагон под руководством заместителя министра обороны Стивена Файнберга подготовил комплекс мер по устранению дефицита высокоточных боеприпасов.

