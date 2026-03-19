  1. В мире

Пентагон просит Белый дом выделить более 200 млрд долларов на войну с Ираном

08:47, 19 марта 2026
Военное ведомство США обратилось к администрации президента Дональда Трампа с просьбой содействовать финансированию операций после авиаударов по тысячам целей в Иране.
Пентагон просит Белый дом выделить более 200 млрд долларов на войну с Ираном
Военное ведомство США обратилось к администрации президента Дональда Трампа с просьбой поддержать запрос в Конгресс на финансирование операций против Ирана, сообщает The Washington Post.

Пентагон планирует получить более 200 миллиардов долларов для срочного наращивания производства критически важного оружия и покрытия расходов, возникших в результате авиаударов американских и израильских сил по тысячам целей в течение последних трех недель. Источники, знакомые с вопросом, отмечают, что администрация рассматривает несколько вариантов суммы запроса, поскольку окончательное утверждение Конгрессом сомнительно из-за сопротивления законодателей, особенно демократов, и политической дискуссии о целесообразности конфликта.

По данным СМИ, ожидается, что запрос вызовет серьезную политическую дискуссию в Конгрессе, поскольку общественная поддержка военных действий против Ирана остается низкой. Республиканцы заявили о возможной поддержке дополнительного финансирования, однако пока не определились с четкой законодательной стратегией.

По словам официальных лиц, только за первую неделю войны в Иране расходы США превысили 11 миллиардов долларов. Для поддержки оборонной промышленности и обеспечения боеготовности Пентагон под руководством заместителя министра обороны Стивена Файнберга подготовил комплекс мер по устранению дефицита высокоточных боеприпасов.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет на дублирование выводов ЕСПЧ: Кабмин обновил правила обжалования условий содержания под стражей

Правительство ограничило круг лиц, которые могут инициировать проверку условий в СИЗО, и запретило Комиссии пересматривать сроки, по которым уже есть решение ЕСПЧ.

Отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является безусловным основанием для его отмены – БП ВС

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является безусловным основанием для его отмены, если сокращённое решение подписано всем составом суда.

Военные преступления будут рассматривать судьи соответствующей специализации — Рада делает вторую попытку внести изменения в УПК

Рада планирует ввести специализацию судей для эффективного рассмотрения дел о военных преступлениях и преступлениях против мира

Искусственный интеллект, запросы в реестр и займы от родителей: профессиональный путь и имущественные тайны новых претендентов на должности в ВАКС

Шестнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

ХХ съезд судей 2026 утвердил новую редакцию Положения о Совете судей Украины

Цифровизация, новые антикоррупционные фильтры и жесткие правила кворума: ХХ съезд судей утвердил новое Положение о Совете судей.

