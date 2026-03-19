Пентагон просить Білий дім виділити понад $200 млрд на війну з Іраном

Військове відомство США звернулося до адміністрації президента Дональда Трампа з проханням сприяти фінансуванню операцій після авіаударів по тисячах цілей в Ірані.

Військове відомство США звернулося до адміністрації президента Дональда Трампа з проханням підтримати запит до Конгресу на фінансування операцій проти Ірану, повідомляє The Washington Post.

Пентагон планує отримати понад 200 мільярдів доларів для термінового нарощування виробництва критично важливої зброї та покриття витрат, які виникли внаслідок авіаударів американських та ізраїльських сил по тисячах цілей протягом останніх трьох тижнів. Джерела, знайомі з питанням, зазначають, що адміністрація розглядає кілька варіантів суми запиту, оскільки остаточне затвердження Конгресом є сумнівним через опір законодавців, особливо демократів, та політичну дискусію щодо доцільності конфлікту.

За даними ЗМІ, очікується, що запит спричинить серйозну політичну дискусію в Конгресі, оскільки громадська підтримка військових дій проти Ірану залишається низькою. Республіканці заявили про можливу підтримку додаткового фінансування, проте поки не визначилися з чіткою законодавчою стратегією.

За словами посадовців, лише за перший тиждень війни в Ірані витрати США перевищили 11 мільярдів доларів. Для підтримки оборонної промисловості та забезпечення військової готовності Пентагон під керівництвом заступника міністра оборони Стівена Файнберга підготував пакети заходів для усунення дефіциту високоточних боєприпасів.

