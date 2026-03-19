  1. У світі

Пентагон просить Білий дім виділити понад $200 млрд на війну з Іраном

08:47, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військове відомство США звернулося до адміністрації президента Дональда Трампа з проханням сприяти фінансуванню операцій після авіаударів по тисячах цілей в Ірані.
Пентагон просить Білий дім виділити понад $200 млрд на війну з Іраном
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військове відомство США звернулося до адміністрації президента Дональда Трампа з проханням підтримати запит до Конгресу на фінансування операцій проти Ірану, повідомляє The Washington Post.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Пентагон планує отримати понад 200 мільярдів доларів для термінового нарощування виробництва критично важливої зброї та покриття витрат, які виникли внаслідок авіаударів американських та ізраїльських сил по тисячах цілей протягом останніх трьох тижнів. Джерела, знайомі з питанням, зазначають, що адміністрація розглядає кілька варіантів суми запиту, оскільки остаточне затвердження Конгресом є сумнівним через опір законодавців, особливо демократів, та політичну дискусію щодо доцільності конфлікту.

За даними ЗМІ, очікується, що запит спричинить серйозну політичну дискусію в Конгресі, оскільки громадська підтримка військових дій проти Ірану залишається низькою. Республіканці заявили про можливу підтримку додаткового фінансування, проте поки не визначилися з чіткою законодавчою стратегією.

За словами посадовців, лише за перший тиждень війни в Ірані витрати США перевищили 11 мільярдів доларів. Для підтримки оборонної промисловості та забезпечення військової готовності Пентагон під керівництвом заступника міністра оборони Стівена Файнберга підготував пакети заходів для усунення дефіциту високоточних боєприпасів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США війна Іран Пентагон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]