  1. Общество

19 марта — какой сегодня праздник и главные события

09:23, 19 марта 2026
В этот день отмечает свой 96-й день рождения украинская поэтесса Лина Костенко.
Фото: ogo.ua
19 марта отмечают Международный день ремесленников и ремесленниц, Международный день клиента, Международный день «Почитай мне» и День таксономиста.

19 марта исполняется 96 лет украинской поэтессе-шестидесятнице, прозаике и общественной деятельнице Лине Костенко. Она является лауреатом Шевченковской премии, почетной гражданкой Киева и символом несокрушимости украинской культуры, которая продолжает писать и поддерживать Украину.

Среди исторических событий этого дня:

  • в 1917 году Временное правительство подтвердило автономию Финляндии;
  • в 1935 году Игорь Сикорский получил в США патент на летательный аппарат прямого взлета;
  • в 1953 году впервые по телевидению показали церемонию вручения «Оскара»;
  • в 1955 году археологи обнаружили в Масаде остатки дворца Ирода;
  • в 1958 году в Люксембурге состоялось первое заседание Европарламента;
  • в 2012 году произошла стрельба в еврейской школе в Тулузе.

Православная церковь 19 марта чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии, а также мучеников Клавдия, Илария, Ясона, Мавра, Марьяна и других. Согласно церковному преданию, Хрисанф родился в языческой семье в Александрии, но, переехав в Рим, принял христианство. Его отец женил его на жрице Афины Дарии, однако он убедил ее также принять христианство. Супруги посвятили жизнь служению Богу, за что после пыток были похоронены заживо.

