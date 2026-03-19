  1. Суспільство

19 березня – яке сьогодні свято та головні події

09:23, 19 березня 2026
Цього дня святкує 96-й день народження українська поетеса Ліна Костенко.
Фото: ogo.ua
19 березня відзначають Міжнародний день ремісників і ремісниць, Міжнародний день клієнта, Міжнародний день «Почитай мені» та День таксономіста.

19 березня виповнюється 96 років українській поетесі-шістдесятниці, прозаїку та громадській діячці Ліні Костенко. Вона є лауреаткою Шевченківської премії, почесною громадянкою Києва та символом незламності української культури, яка продовжує писати й підтримувати Україну.

Серед історичних подій цього дня:

  • у 1917 році Тимчасовий уряд підтвердив автономію Фінляндії;
  • у 1935 році Ігор Сікорський отримав у США патент на літальний апарат прямого підйому;
  • у 1953 році вперше по телебаченню показали церемонію вручення «Оскара»;
  • у 1955 році археологи виявили в Масаді залишки палацу Ірода;
  • у 1958 році в Люксембурзі відбулося перше засідання Європарламенту;
  • у 2012 році сталася стрілянина в єврейській школі у Тулузі.

Православна церква 19 березня вшановує пам’ять мучеників Хрисанфа і Дарії, а також мучеників Клавдія, Іларії, Ясона, Мавра, Мар’яна та інших. За церковним переданням, Хрисанф народився в язичницькій родині в Олександрії, але, переїхавши до Риму, прийняв християнство. Його батько одружив його з жрицею Афіни Дарією, однак він переконав її також прийняти християнство. Подружжя присвятило життя служінню Богові, за що після тортур було поховане живцем.

