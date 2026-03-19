Международное взыскание алиментов: что нужно знать

08:12, 19 марта 2026
В Минюсте разъяснили вопросы международного взыскания алиментов.
Международное взыскание алиментов: что нужно знать
Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что основным инструментом для защиты прав ребенка и получения финансовой поддержки на международном уровне является Гаагская конвенция 2007 года.

С 2013 года она действует в Украине и регулирует отношения с 55 государствами. Положения Конвенции охватывают обязательства по содержанию ребенка в возрасте до 21 года, а также одного из супругов. В то же время документ предоставляет государствам-участникам право распространять эти нормы на любые другие семейные отношения, брак или родственные связи либо ограничивать возраст ребенка 18 годами через соответствующие оговорки.

Украина воспользовалась этим правом и применяет Конвенцию к отношениям между родителями и ребенком до достижения им 18 лет. Вместе с тем, согласно внесенным оговоркам, нормы разделов V («Признание и исполнение») и VIII («Общие положения») действуют в Украине также в отношении взыскания содержания:

  • с родителей — на совершеннолетних нетрудоспособных детей;
  • на детей, которые продолжают обучение — до достижения ими 23 лет;
  • с детей — на нетрудоспособных родителей;
  • с других членов семьи (бабушки, дедушки, внуков, братьев, сестер, мачехи, отчима и т. д.) — в предусмотренных законом случаях.

Конвенция охватывает широкий круг процессуальных вопросов, возникающих при взыскании средств. В частности, статья 10 позволяет лицу, претендующему на алименты, подать заявление о признании и исполнении решения, исполнении уже признанного решения, вынесении нового решения (при отсутствии предыдущего), вынесении решения в случае отказа в признании из-за отсутствия оснований либо изменении существующего решения.

Лицо, которое выплачивает алименты (должник), также имеет право обратиться с заявлением о признании решения по содержанию (в том числе такого, что изменяет предыдущее) либо об изменении решения, вынесенного в запрашиваемом или другом государстве. Для рассмотрения дела документ должен содержать данные о финансовом состоянии сторон, имя и адрес работодателя должника, характер и местонахождение его активов, а также другие сведения, способствующие розыску ответчика.

К заявлению прилагаются необходимые подтверждающие документы, включая документацию относительно права заявителя на бесплатную правовую помощь. В случае подачи заявлений о признании или исполнении решения пакет документов должен соответствовать требованиям статьи 25 Конвенции. В него входят: полный текст решения; документ о возможности его исполнения в государстве происхождения; подтверждение надлежащего уведомления ответчика о производстве или судебном решении; данные о сумме задолженности; информация для индексации и сведения об объеме полученной бесплатной правовой помощи.

Процедура подачи заявления предусматривает использование специальных форм Гаагской конференции по международному частному праву, которые размещены с переводом на сайте Министерства юстиции Украины. Все материалы обязательно сопровождаются заверенным переводом на официальный язык соответствующего государства. Подача осуществляется через Центральные органы — в Украине это Министерство юстиции и его территориальные органы (межрегиональные управления).

В Минюсте добавили, что Конвенция приравнивает решения административных органов к судебным и распространяется на добровольные соглашения сторон о содержании, такие как нотариально удостоверенные договоры (ст. 78 или 189 Семейного кодекса Украины), при условии их признания национальным законодательством государства заключения. Эффективное обеспечение доступа к бесплатной правовой помощи является ключевым элементом Конвенции, что гарантирует защиту интересов семьи независимо от места пребывания участников дела.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет на дублирование выводов ЕСПЧ: Кабмин обновил правила обжалования условий содержания под стражей

Правительство ограничило круг лиц, которые могут инициировать проверку условий в СИЗО, и запретило Комиссии пересматривать сроки, по которым уже есть решение ЕСПЧ.

Отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является безусловным основанием для его отмены – БП ВС

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является безусловным основанием для его отмены, если сокращённое решение подписано всем составом суда.

Военные преступления будут рассматривать судьи соответствующей специализации — Рада делает вторую попытку внести изменения в УПК

Рада планирует ввести специализацию судей для эффективного рассмотрения дел о военных преступлениях и преступлениях против мира

Искусственный интеллект, запросы в реестр и займы от родителей: профессиональный путь и имущественные тайны новых претендентов на должности в ВАКС

Шестнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

ХХ съезд судей 2026 утвердил новую редакцию Положения о Совете судей Украины

Цифровизация, новые антикоррупционные фильтры и жесткие правила кворума: ХХ съезд судей утвердил новое Положение о Совете судей.

