Международное взыскание алиментов: что нужно знать

В Минюсте разъяснили вопросы международного взыскания алиментов.

Фото: 5.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что основным инструментом для защиты прав ребенка и получения финансовой поддержки на международном уровне является Гаагская конвенция 2007 года.

С 2013 года она действует в Украине и регулирует отношения с 55 государствами. Положения Конвенции охватывают обязательства по содержанию ребенка в возрасте до 21 года, а также одного из супругов. В то же время документ предоставляет государствам-участникам право распространять эти нормы на любые другие семейные отношения, брак или родственные связи либо ограничивать возраст ребенка 18 годами через соответствующие оговорки.

Украина воспользовалась этим правом и применяет Конвенцию к отношениям между родителями и ребенком до достижения им 18 лет. Вместе с тем, согласно внесенным оговоркам, нормы разделов V («Признание и исполнение») и VIII («Общие положения») действуют в Украине также в отношении взыскания содержания:

с родителей — на совершеннолетних нетрудоспособных детей;

на детей, которые продолжают обучение — до достижения ими 23 лет;

с детей — на нетрудоспособных родителей;

с других членов семьи (бабушки, дедушки, внуков, братьев, сестер, мачехи, отчима и т. д.) — в предусмотренных законом случаях.

Конвенция охватывает широкий круг процессуальных вопросов, возникающих при взыскании средств. В частности, статья 10 позволяет лицу, претендующему на алименты, подать заявление о признании и исполнении решения, исполнении уже признанного решения, вынесении нового решения (при отсутствии предыдущего), вынесении решения в случае отказа в признании из-за отсутствия оснований либо изменении существующего решения.

Лицо, которое выплачивает алименты (должник), также имеет право обратиться с заявлением о признании решения по содержанию (в том числе такого, что изменяет предыдущее) либо об изменении решения, вынесенного в запрашиваемом или другом государстве. Для рассмотрения дела документ должен содержать данные о финансовом состоянии сторон, имя и адрес работодателя должника, характер и местонахождение его активов, а также другие сведения, способствующие розыску ответчика.

К заявлению прилагаются необходимые подтверждающие документы, включая документацию относительно права заявителя на бесплатную правовую помощь. В случае подачи заявлений о признании или исполнении решения пакет документов должен соответствовать требованиям статьи 25 Конвенции. В него входят: полный текст решения; документ о возможности его исполнения в государстве происхождения; подтверждение надлежащего уведомления ответчика о производстве или судебном решении; данные о сумме задолженности; информация для индексации и сведения об объеме полученной бесплатной правовой помощи.

Процедура подачи заявления предусматривает использование специальных форм Гаагской конференции по международному частному праву, которые размещены с переводом на сайте Министерства юстиции Украины. Все материалы обязательно сопровождаются заверенным переводом на официальный язык соответствующего государства. Подача осуществляется через Центральные органы — в Украине это Министерство юстиции и его территориальные органы (межрегиональные управления).

В Минюсте добавили, что Конвенция приравнивает решения административных органов к судебным и распространяется на добровольные соглашения сторон о содержании, такие как нотариально удостоверенные договоры (ст. 78 или 189 Семейного кодекса Украины), при условии их признания национальным законодательством государства заключения. Эффективное обеспечение доступа к бесплатной правовой помощи является ключевым элементом Конвенции, что гарантирует защиту интересов семьи независимо от места пребывания участников дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.