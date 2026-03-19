В Ирландии убили 31-летнего украинца через несколько минут после того, как он вышел из дома за продуктами

09:59, 19 марта 2026
Украинца смертельно ранили ножом возле его дома в городе Корк, полиция задержала подозреваемого и ищет свидетелей.
Фото: Irish Independent
В городе Корк в Ирландии смертельно ранили ножом 31-летнего гражданина Украины, который вышел купить продукты накануне Дня святого Патрика. Правоохранители задержали подозреваемого — мужчину в возрасте старше 40 лет. Об этом сообщает Irish Independent.

По данным полиции, нападение произошло в понедельник после 19:00 на углу улиц Лоуэр Джон-стрит, Кнаппс-сквер и Девоншир-стрит. Мужчина получил смертельное ножевое ранение через несколько минут после выхода из квартиры. Несмотря на травмы, он смог пройти около 100 метров до своего жилого комплекса в Камден-Корт, где пытался позвать на помощь, но потерял сознание и скончался.

На место прибыли экстренные службы, которые пытались стабилизировать его состояние, однако спасти мужчину не удалось. Смерть констатировал местный врач. Тело доставили в больницу Коркского университета, где было проведено вскрытие. По оперативным соображениям результаты вскрытия не разглашаются, однако инцидент квалифицирован как убийство.

Полиция начала расследование и назначила старшего следователя, в отделении Уотеркорс-роуд создана специальная комната для работы по делу. Для поддержки семьи погибшего назначен офицер по связям. Правоохранители обратились к свидетелям, в частности к водителям и жителям района, с призывом предоставить записи с камер видеонаблюдения за период с 19:30 до 21:00.

Детективы полагают, что нападение было неспровоцированным и случайным. На данный момент неизвестно, действовал ли один нападавший или несколько человек. Орудие преступления пока не найдено.

Подозреваемого задержали в среду утром в Корке. Его содержат под стражей в соответствии со статьей 4 Закона об уголовном правосудии 1984 года, которая разрешает допрос продолжительностью до 24 часов.

Погибший был отцом одного ребенка и проживал со своей партнершей в центре города. Большую часть своей взрослой жизни он прожил в Ирландии.

Это нападение стало вторым случаем ножевого ранения в Корке за последние 48 часов. Ранее подросток получил серьезные, но не опасные для жизни травмы во время инцидента на праздновании 18-летия. Полиция подчеркивает, что эти случаи не связаны между собой.

