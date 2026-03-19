  У світі

В Ірландії вбили 31-річного українця за кілька хвилин після виходу з дому за продуктами

09:59, 19 березня 2026
Українця смертельно поранили ножем біля його будинку у місті Корк, поліція затримала підозрюваного та шукає свідків.
Фото: Irish Independent
У місті Корк в Ірландії смертельно поранили ножем 31-річного громадянина України, який вийшов купити продукти напередодні Дня святого Патріка. Правоохоронці затримали підозрюваного — чоловіка віком понад 40 років. Про це повідомляє Irish Independent.

За даними поліції, напад стався у понеділок після 19:00 на розі вулиць Лоуер Джон-стріт, Кнаппс-сквер та Девоншир-стріт. Чоловік отримав смертельне ножове поранення через кілька хвилин після виходу з квартири. Попри травми, він зміг пройти близько 100 метрів до свого житлового комплексу в Камден-Корт, де намагався покликати на допомогу, але знепритомнів і помер.

На місце прибули екстрені служби, які намагалися стабілізувати його стан, однак врятувати чоловіка не вдалося. Смерть констатував місцевий лікар. Тіло доставили до лікарні Коркського університету, де було проведено розтин. Із оперативних міркувань результати розтину не розголошуються, однак інцидент кваліфіковано як убивство.

Поліція розпочала розслідування та призначила старшого слідчого, у відділку Вотеркорс-роуд створено спеціальну кімнату для роботи у справі. Для підтримки родини загиблого призначено офіцера зв’язку. Правоохоронці звернулися до свідків, зокрема водіїв і мешканців району, із закликом надати записи з камер відеоспостереження за період із 19:30 до 21:00.

Детективи вважають, що напад був неспровокованим і випадковим. Наразі невідомо, чи діяв один нападник, чи кілька осіб. Зброю злочину поки не знайдено.

Підозрюваного затримали у середу вранці в Корку. Його утримують відповідно до статті 4 Закону про кримінальне правосуддя 1984 року, що дозволяє допит до 24 годин.

Загиблий був батьком однієї дитини та проживав із партнеркою в центрі міста. Він більшу частину дорослого життя провів в Ірландії.

Цей напад став другим випадком ножового поранення в Корку за останні 48 годин. Раніше підліток отримав серйозні, але не загрозливі для життя травми під час інциденту на святкуванні 18-річчя. Поліція наголошує, що ці випадки не пов’язані між собою.

