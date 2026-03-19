Как застрахованному лицу подать для оцифровки скан-копии трудовой книжки
Пенсионный фонд Украины объяснил, как застрахованному лицу подать для оцифровки скан-копии трудовой книжки.
Электронная трудовая книжка содержит цифровые данные о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях, касающихся трудовой деятельности.
Информация о периодах деятельности после 1 января 2004 года (после вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании») уже внесена в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования на основании отчетов страхователей.
Для того чтобы в электронную трудовую книжку были внесены сведения о трудовой деятельности человека до 1 января 2004 года, необходимо оцифровать данные бумажной трудовой книжки, выданной при трудоустройстве и оформленной в установленном порядке.
Подать копии отсканированных страниц бумажной трудовой книжки через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины может как работодатель, так и застрахованное лицо.
Скан-копии должны соответствовать следующим требованиям:
- выполняться с оригиналов документов в цветном формате;
- иметь четкие изображения полных страниц и содержания текста, его реквизитов — название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;
- сохраняться в форматах JPG или PDF;
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
- рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi (для обеспечения высокой детализации).
