Пенсійний фонд України пояснив, як застрахованій особі подати для оцифрування сканкопії трудової книжки.

Електронна трудова книжка містить цифрові дані про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни щодо трудової діяльності.

Інформація про періоди діяльності після 1 січня 2004 року (після набуття чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») вже внесена в реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на підставі звітів страхувальників.

Для того щоб до електронної трудової книжки були внесені відомості про трудову діяльність людини до 1 січня 2004 року, потрібно оцифрувати дані паперової трудової книжки, виданої при працевлаштуванні та оформленої в установленому порядку.

Подати копії сканованих сторінок паперової трудової книжки через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України може як роботодавець, так і застрахована особа.

Сканкопії повинні відповідати таким вимогам:

- зніматися з оригіналів документів у кольоровому форматі;

- мати чіткі зображення повних сторінок та складу тексту, його реквізитів – назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім’я та по батькові власника;

- зберігатися у форматах JPG або PDF;

- розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;

- рекомендована якість сканування — 300 dpi (щоб забезпечити високу деталізацію).

