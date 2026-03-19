  1. В Україні

Як застрахованій особі подати для оцифрування сканкопії трудової книжки

07:54, 19 березня 2026
Пенсійний фонд України пояснив, як застрахованій особі подати для оцифрування сканкопії трудової книжки.

Електронна трудова книжка містить цифрові дані про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни щодо трудової діяльності.

Інформація про періоди діяльності після 1 січня 2004 року (після набуття чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») вже внесена в реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на підставі звітів страхувальників.

Для того щоб до електронної трудової книжки були внесені відомості про трудову діяльність людини до 1 січня 2004 року, потрібно оцифрувати дані паперової трудової книжки, виданої при працевлаштуванні та оформленої в установленому порядку.

Подати копії сканованих сторінок паперової трудової книжки через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України може як роботодавець, так і застрахована особа.

Сканкопії повинні відповідати таким вимогам:

- зніматися з оригіналів документів у кольоровому форматі;

- мати чіткі зображення повних сторінок та складу тексту, його реквізитів – назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім’я та по батькові власника;

- зберігатися у форматах JPG або PDF;

- розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;

- рекомендована якість сканування — 300 dpi (щоб забезпечити високу деталізацію).

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Заборона на дублювання висновків ЄСПЛ: Кабмін оновив правила оскарження умов тримання під вартою

Уряд обмежив коло осіб, які можуть ініціювати перевірку умов у СІЗО, та заборонив Комісії переглядати строки, за якими вже є рішення ЄСПЛ.

Відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для скасування – ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для його скасування, якщо скорочене рішення підписане всім складом суду.

Військові злочини розглядатимуть судді відповідної спеціалізації — Рада робить другу спробу внести змінити КПК

Рада планує ввести спеціалізацію суддів для ефективного розгляду справ про військові злочини та злочини проти миру.

Штучний інтелект, запити до реєстру та позики від батьків: професійний шлях та майнові таємниці нових претендентів на посади у ВАКС

Шістнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ХХ з’їзд суддів 2026 затвердив нову редакцію Положення про Раду суддів України

Цифровізація, нові антикорупційні фільтри та жорсткі правила кворуму: ХХ з’їзд суддів затвердив нове Положення про РСУ

