В Раде хотят запретить решения, которые оставляют малый бизнес без работы

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о защите занятости: что предлагают изменить.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел законопроект № 15035 о защите занятости и самозанятости в сфере малого предпринимательства и рекомендовал парламенту включить его в повестку дня сессии и принять за основу.

Кроме того, Комитет предлагает вынести законопроект на обсуждение в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте и провести публичные консультации.

Глава Комитета Галина Третьякова отметила, что хочет «чтобы была создана “зона максимальных льгот” (цитата из европейских документов) от муниципалитетов и рассматривали МАФы вместе с ярмарками как устойчивое развитие территорий, а не коммерческую прибыль, а также это продовольственная безопасность горожан».

Как указали в Комитете, документ направлен на усиление гарантий реализации права на труд и предотвращение потери работы из-за решений органов государственной власти или местного самоуправления.

Заседание прошло в формате видеоконференции.

Инициатива содержит ряд нововведений, в частности:

расширение содержания государственных гарантий в сфере занятости населения путем закрепления на уровне закона принципа защиты права на труд и занятость от их сужения или утраты вследствие решений органов государственной власти и органов местного самоуправления;

институциональное внедрение обязанности оценки влияния управленческих решений на занятость и самозанятость, в частности через территориальные и местные программы занятости населения, с учетом решений в сферах градостроительства, благоустройства, землепользования и управления коммунальным имуществом;

введение обязательных процедур общественного обсуждения проектов территориальных и местных программ занятости населения и изменений к ним в случаях, когда такие программы связаны с решениями, которые могут привести к сокращению рабочих мест;

установление запрета на принятие решений, последствиями которых является прекращение предпринимательской деятельности или сокращение количества рабочих мест в сфере малого предпринимательства, за исключением случаев, прямо определенных законом;

определение исчерпывающего перечня исключений, при которых допускается принятие таких решений (обеспечение обороны государства, функционирование или защита объектов критической инфраструктуры, устранение реальной и непосредственной угрозы жизни и здоровью людей);

введение обязанности проведения предварительных экономических, социально-экономических и бюджетных расчетов при принятии решений, подпадающих под исключения из общего запрета;

установление компенсационного механизма в случаях принудительного демонтажа или перемещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности с возложением соответствующих расходов на местные бюджеты;

обеспечение приоритетного доступа к социальным услугам и мерам содействия занятости для лиц, которые потеряли работу или источник самозанятости вследствие решений органов власти.

Также документ имеет целью согласовать нормы законодательства в сферах занятости, градостроительства и благоустройства, чтобы избежать правовых коллизий и предотвратить непропорциональное вмешательство в реализацию трудовых прав граждан.

В Комитете считают, что принятие законопроекта должно снизить риски потери рабочих мест, повысить правовую определенность в сфере публичного управления и обеспечить баланс между интересами государства и правами граждан.

