У Раді хочуть заборонити рішення, які залишають малий бізнес без роботи

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про захист зайнятості: що пропонують змінити.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув законопроєкт № 15035 щодо захисту зайнятості та самозайнятості у сфері малого підприємництва та рекомендував парламенту включити його до порядку денного сесії і ухвалити за основу.

Крім того, Комітет пропонує винести законопроєкт на обговорення в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові та провести публічні консультації.

Голова Комітету Галина Третьякова зазначила, що хоче «щоб було створено «зону максимальних пільг» (цитата з європейських документів) від муніципалітетів і розглядали МАФи вкупі з ярмарками як сталий розвиток територій, а не комерційного прибутку, а ще це продовольча безпека містян».

Як вказали в Комітеті, документ спрямований на посилення гарантій реалізації права на працю та запобігання втраті роботи через рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування.

Засідання відбулося у форматі відеоконференції.

Ініціатива містить низку нововведень, зокрема:

розширення змісту державних гарантій у сфері зайнятості населення шляхом закріплення на рівні закону принципу захисту права на працю та зайнятість від звуження або втрати внаслідок рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

інституційне впровадження обов’язку оцінки впливу управлінських рішень на зайнятість і самозайнятість, зокрема через територіальні та місцеві програми зайнятості населення, із врахуванням рішень у сферах містобудування, благоустрою, землекористування та управління комунальним майном;

запровадження обов’язкових процедур громадського обговорення проєктів територіальних і місцевих програм зайнятості населення та змін до них у випадках, коли такі програми пов’язані з рішеннями, що можуть призвести до скорочення робочих місць;

встановлення заборони на прийняття рішень, наслідком яких є припинення підприємницької діяльності або скорочення кількості робочих місць у сфері малого підприємництва, за винятком випадків, прямо визначених законом;

визначення вичерпного переліку винятків, за яких допускається прийняття таких рішень (забезпечення оборони держави, функціонування або захист об’єктів критичної інфраструктури, усунення реальної та безпосередньої загрози життю і здоров’ю людей);

запровадження обов’язку проведення попередніх економічних, соціально-економічних та бюджетних обрахунків у разі прийняття рішень, що підпадають під винятки із загальної заборони;

встановлення компенсаційного механізму у випадках примусового демонтажу або переміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, з покладенням відповідних витрат на місцеві бюджети;

забезпечення пріоритетного доступу до соціальних послуг та заходів сприяння зайнятості для осіб, які втратили роботу або джерело самозайнятості внаслідок рішень органів влади.

Також документ має на меті узгодити норми законодавства у сферах зайнятості, містобудування та благоустрою, щоб уникнути правових колізій та запобігання непропорційному втручанню у реалізацію трудових прав осіб.

У Комітеті вважають, що ухвалення законопроєкту має зменшити ризики втрати робочих місць, підвищити правову визначеність у сфері публічного управління та забезпечити баланс між інтересами держави і правами громадян.

