Кабмин провел кадровые изменения: новый госсекретарь Минцифры и заместители в министерствах и ОГА
Кабинет Министров принял ряд кадровых решений о назначениях в центральных органах исполнительной власти и регионах.
Правительство назначило:
Александра Компанийца — государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Украины;
Петра Добромильского — заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.
Также Кабмин согласовал кадровые решения по областным государственным администрациям:
Виталия Погребенко — заместителем председателя Днепропетровской ОГА;
Олега Мизика — первым заместителем председателя Полтавской ОГА;
Виктора Поливача — заместителем председателя Черновицкой ОГА;
Оксану Сакриер — заместителем председателя Черновицкой ОГА;
Оксану Симак — заместителем председателя Черновицкой ОГА;
Игоря Грибовского — заместителем председателя Черновицкой ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
