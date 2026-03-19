Кабмин провел кадровые изменения: новый госсекретарь Минцифры и заместители в министерствах и ОГА

Правительство назначило нового госсекретаря Минцифры и согласовало ряд заместителей в областных администрациях.

Кабинет Министров принял ряд кадровых решений о назначениях в центральных органах исполнительной власти и регионах.

Правительство назначило:

Александра Компанийца — государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Украины;

Петра Добромильского — заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.

Также Кабмин согласовал кадровые решения по областным государственным администрациям:

Виталия Погребенко — заместителем председателя Днепропетровской ОГА;

Олега Мизика — первым заместителем председателя Полтавской ОГА;

Виктора Поливача — заместителем председателя Черновицкой ОГА;

Оксану Сакриер — заместителем председателя Черновицкой ОГА;

Оксану Симак — заместителем председателя Черновицкой ОГА;

Игоря Грибовского — заместителем председателя Черновицкой ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

