Кабмін провів кадрові зміни: новий держсекретар Мінцифри та заступники в міністерствах і ОДА
Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень щодо призначень у центральних органах виконавчої влади та регіонах.
Уряд призначив:
Олександра Компанійця — державним секретарем Міністерства цифрової трансформації України;
Петра Добромільського — заступником голови Державної служби України з питань праці.
Також Кабмін погодив кадрові рішення щодо обласних державних адміністрацій:
Віталія Погребенка — заступником голови Дніпропетровської ОДА;
Олега Мізіка — першим заступником голови Полтавської ОДА;
Віктора Поливача — заступником голови Чернівецької ОДА;
Оксану Сакрієр — заступницею голови Чернівецької ОДА;
Оксану Симак — заступницею голови Чернівецької ОДА;
Ігоря Грибовського — заступником голови Чернівецької ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
