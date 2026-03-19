  1. В Україні

Кабмін провів кадрові зміни: новий держсекретар Мінцифри та заступники в міністерствах і ОДА

10:29, 19 березня 2026
Уряд призначив нового держсекретаря Мінцифри і погодив низку заступників в обласних адміністраціях.
Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень щодо призначень у центральних органах виконавчої влади та регіонах.

Уряд призначив:

Олександра Компанійця — державним секретарем Міністерства цифрової трансформації України;

Петра Добромільського — заступником голови Державної служби України з питань праці.

Також Кабмін погодив кадрові рішення щодо обласних державних адміністрацій:

Віталія Погребенка — заступником голови Дніпропетровської ОДА;

Олега Мізіка — першим заступником голови Полтавської ОДА;

Віктора Поливача — заступником голови Чернівецької ОДА;

Оксану Сакрієр — заступницею голови Чернівецької ОДА;

Оксану Симак — заступницею голови Чернівецької ОДА;

Ігоря Грибовського — заступником голови Чернівецької ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

уряд Кабінет Міністрів України призначення

