Над базой в Вашингтоне, где проживают Марко Рубио и Пит Хэгсет, заметили неизвестные дроны

09:05, 19 марта 2026
Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Белом доме провели экстренное совещание.
Над базой в Вашингтоне, где проживают Марко Рубио и Пит Хэгсет, заметили неизвестные дроны
Фото: REUTERS
В столице США над военной базой Форт Макнейр, где проживают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, зафиксировали появление неустановленных беспилотников. Их происхождение пока не установлено.

По информации The Washington Post, дроны замечали в течение одной ночи за последние 10 дней. Это произошло на фоне повышенного уровня тревоги из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и военных действий США и Израиля против Ирана. После инцидента усилили меры безопасности, а в Белом доме провели совещание по реагированию.

По словам источников, появление дронов заставило чиновников рассмотреть возможность перемещения Рубио и Хегсета, однако они остались на базе. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отказался комментировать ситуацию, сославшись на соображения безопасности. Государственный департамент также не ответил на запросы журналистов.

Как отмечает The Washington Post, инцидент произошел на фоне общего усиления мер безопасности на военных объектах США. В частности, на базах Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси и Макдилл во Флориде повысили уровень защиты до уровня «Чарли», что свидетельствует о наличии информации о потенциальной угрозе. На базе Макдилл также дважды вводили ограничения из-за инцидентов безопасности, в частности из-за подозрительного пакета, который расследует ФБР.

Государственный департамент США поручил дипломатическим учреждениям по всему миру в срочном порядке оценить уровень безопасности в связи с «затянувшейся и нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке».

Форт Макнейр расположен недалеко от Белого дома и Капитолия и является местом размещения Национального университета обороны и высокопоставленных чиновников Пентагона, однако не имеет такого уровня защиты, как другие военные базы в столичном регионе.

