Над базою у Вашингтоні, де проживають Марко Рубіо та Піт Гегсет, помітили невідомі дрони

Інцидент стався на тлі загострення на Близькому Сході, у Білому домі провели термінову нараду.

У столиці США над військовою базою Форт Макнейр, де проживають держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет, зафіксували появу невстановлених безпілотників. Їхнє походження наразі не встановлено.

За інформацією The Washington Post, дрони помітили протягом однієї ночі за останні 10 днів. Це сталося на тлі підвищеного рівня тривоги через загострення ситуації на Близькому Сході та військові дії США і Ізраїлю проти Ірану. Після інциденту посилили заходи безпеки, а у Білому домі провели нараду щодо реагування.

За словами джерел, поява дронів змусила чиновників розглянути можливість переміщення Рубіо та Гегсета, однак вони залишилися на базі. Речник Пентагону Шон Парнелл відмовився коментувати ситуацію, пославшись на міркування безпеки. Державний департамент також не надав відповіді на запити журналістів.

Як зазначає The Washington Post, інцидент стався на тлі загального посилення заходів безпеки на військових об’єктах США. Зокрема, на базах Макгуайр-Дікс-Лейкхерст у Нью-Джерсі та Макділл у Флориді підвищили рівень захисту до рівня «Чарлі», що свідчить про наявність інформації щодо потенційної загрози. На базі Макділл також двічі запроваджували обмеження через інциденти безпеки, зокрема через підозрілий пакет, який розслідує ФБР.

Державний департамент США доручив дипломатичним установам по всьому світу терміново оцінити рівень безпеки через «тривалу та мінливу ситуацію на Близькому Сході».

Форт Макнейр розташований неподалік Білого дому та Капітолію і є місцем розміщення Національного університету оборони та високопосадовців Пентагону, однак не має такого рівня захисту, як інші військові бази у столичному регіоні.

