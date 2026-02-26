  1. В Україні

Київ повернеться до постійних графіків відключень не раніше квітня – директор Yasno

22:18, 26 лютого 2026
Столиця продовжує жити за тимчасовими «персоналізованими» графіками.
У столиці наразі застосовуються тимчасові графіки відключення електроенергії, і прогнозувати повернення до постійних графіків поки складно через стабільно напружену ситуацію в енергосистемі. Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі програми Укрінформу «Є Розмова».

За його словами, у Києві діють так звані «персоналізовані тимчасові графіки», оскільки місто залишається нерівномірним з точки зору можливостей передачі електроенергії між різними районами.

Коваленко також повідомив, що частина будинків у столиці досі не має теплопостачання, тому для них застосовується окремий підхід до відключень електрики. Загальну ситуацію з енергопостачанням він охарактеризував як стабільно складну.

«У мене нема прогнозу, коли ми можемо повернутись хоча б до тих графіків, які були. [...] Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків», — зазначив він.

Київ світло

