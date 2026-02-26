  1. В Украине

Киев вернется к постоянным графикам отключений не ранее апреля — директор Yasno

22:18, 26 февраля 2026
Столица продолжает жить по временным «персонализированным» графикам.
В столице сейчас применяются временные графики отключения электроэнергии, и прогнозировать возвращение к постоянным графикам пока сложно из-за стабильно напряженной ситуации в энергосистеме. Об этом заявил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в эфире программы Укринформа «Є Розмова».

По его словам, в Киеве действуют так называемые «персонализированные временные графики», поскольку город остается неравномерным с точки зрения возможностей передачи электроэнергии между разными районами.

Коваленко также сообщил, что часть домов в столице до сих пор не имеет теплоснабжения, поэтому для них применяется отдельный подход к отключениям электроэнергии. Общую ситуацию с энергоснабжением он охарактеризовал как стабильно сложную.

«У меня нет прогноза, когда мы сможем вернуться хотя бы к тем графикам, которые были. [...] Как только ситуация с сетевым дефицитом улучшится, скорее всего, мы сможем вернуться к этим классическим графикам. Когда? Думаю, до апреля трудно ожидать возвращения к этим графикам», — отметил он.

Киев свет

Лента новостей

