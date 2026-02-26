  1. В Україні

У Женеві завершились двосторонні перемовини Україна-США: Рустем Умєров розкрив деталі зустрічі

21:46, 26 лютого 2026
Перемовини відбулися у двох форматах, триває підготовка до тристоронньої зустрічі за участі США та РФ.
Секретар РНБО Рустем Умєров розкрив деталі чергового раунлу переговорів у Женеві.

За його словами, робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

Умєров вказав, що за підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони – спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – була проведена спільна розмова з Президентом Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки.

Наступний раунд перемови готується.

«Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та РФ максимально предметною», — наголосив він.

Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України. Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України.

«Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану.

Вдячні Швейцарії за організацію переговорів і створені умови для роботи. Дякуємо Президенту Дональду Трампу та його команді за активну залученість і послідовну підтримку процесу», — зазначив Умєров.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

